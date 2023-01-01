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Abhinay Maths

Abhinay Maths

abhinaymaths.in

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Hükümetin yükseltilmesi için seçkin bir çevrimiçi eğitim platformu olan 'Abhinay Maths'a hoş geldiniz. İş arayanlar. Abhinay efendim (CGL'de 5 kez seçildi), Advance Maths kitabı ve youtube kanalı gibi çevrimiçi derslerin ve test serilerinin aynı zamanda İngilizce, Matematik, Akıl Yürütme ve GS'nin her bölümünde muhteşem kavramlar için bir kilometre taşı olacağı vizyonuna sahip. özel. Farklı konulardaki tüm çalışkan ekip aracılığıyla. Youtube kanalımız 'Abhinay Maths' çok kısa bir sürede (1 Milyon +) aboneye sahip olarak başarıya giden yola dokundu. Abhinay Sharma'nın benzersiz kavramları ve kısa yöntemi matematiğe yeni bir boyut kazandırıyor ve soru çözme yöntemlerini değiştiriyor. En iyi içeriği sağlamak için çalışmaya kendini adamış esprili ekibim sayesinde artık zirvedeyiz. 'Abhinay Maths Uygulaması' ve 'Abhinay Maths' portalı SSC, Banka eyaleti polisi/Eyalet düzeyindeki Sınav Demiryolları vb. için öğrenme biçimini değiştirse de bize güvenebilirsiniz.

Web Sitesi: abhinaymaths.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Abhinay Maths ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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