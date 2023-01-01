WebCatalog
HelloScribe

HelloScribe

app.helloscribe.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HelloScribe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Halkla İlişkiler ve Pazarlama Profesyonelleri için Hassas Yapay Zeka Araçları. HelloScribe'ın yapay zeka araçları, büyük fikirleri harekete geçirmenize, muhteşem içerikler oluşturmanıza ve çalışmanızı gürültünün ötesine taşımanıza yardımcı olur. Profesyoneller için üretildi. Senin için mükemmel.

Web Sitesi: helloscribe.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, HelloScribe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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