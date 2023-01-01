Büyüyen tüm işletmeler olağan sorunlarla karşılaşır. Uzun e-posta dizileri, çok sayıda grup sohbeti ve her yerde dosyalar. Bloo, tam da bu sorunları çözen ve size her şey için tek bir yer sunan çevrimiçi bir proje yönetimi platformudur.

Web Sitesi: bloo.io

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