WebCatalog
Bloo

Bloo

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Web Sitesi: bloo.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bloo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Büyüyen tüm işletmeler olağan sorunlarla karşılaşır. Uzun e-posta dizileri, çok sayıda grup sohbeti ve her yerde dosyalar. Bloo, tam da bu sorunları çözen ve size her şey için tek bir yer sunan çevrimiçi bir proje yönetimi platformudur.

Web Sitesi: bloo.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bloo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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