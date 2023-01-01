Groupeasy, her türden grubun karşılaştığı ortak iletişim, organizasyon ve planlama sorunlarını, doğru miktarda süreç ve yapı içeren güçlü, basit bir yazılımla çözer; personeli, liderleri ve grup üyelerini güçlendirir. Groupeasy, fiyatla erişilebilir, gizlilik odaklı (reklamsız) ve topluluk temelli, hepsi bir arada web tabanlı bir platformdur. Zaman içinde varlığını sürdüren, büyümeyi hedefleyen ve insanları ortak bir amaç doğrultusunda birbirine bağlayan grupların üretkenlik aracıyız.

Web Sitesi: us.groupeasy.com

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