WebCatalog
Groupeasy

Groupeasy

us.groupeasy.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Groupeasy, her türden grubun karşılaştığı ortak iletişim, organizasyon ve planlama sorunlarını, doğru miktarda süreç ve yapı içeren güçlü, basit bir yazılımla çözer; personeli, liderleri ve grup üyelerini güçlendirir. Groupeasy, fiyatla erişilebilir, gizlilik odaklı (reklamsız) ve topluluk temelli, hepsi bir arada web tabanlı bir platformdur. Zaman içinde varlığını sürdüren, büyümeyi hedefleyen ve insanları ortak bir amaç doğrultusunda birbirine bağlayan grupların üretkenlik aracıyız.

Web Sitesi: us.groupeasy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Groupeasy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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