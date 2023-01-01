Ben, Kütüphaneci, PDF belgeleri ve ofis belgeleri koleksiyonunuzu organize edecek çevrimiçi bir hizmettir. Hem endüstride hem de akademideki öğrenciler ve araştırma grupları için birçok ekstra özellik sağlar. Özel grup işbirliğine odaklanan bir referans yöneticisi, PDF yöneticisi ve düzenleyicisidir.

Web Sitesi: i-librarian.net

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