WebCatalog
I, Librarian

I, Librarian

i-librarian.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde I, Librarian çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ben, Kütüphaneci, PDF belgeleri ve ofis belgeleri koleksiyonunuzu organize edecek çevrimiçi bir hizmettir. Hem endüstride hem de akademideki öğrenciler ve araştırma grupları için birçok ekstra özellik sağlar. Özel grup işbirliğine odaklanan bir referans yöneticisi, PDF yöneticisi ve düzenleyicisidir.

Web Sitesi: i-librarian.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, I, Librarian ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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