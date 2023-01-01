WebCatalog
ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks

refworks.proquest.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ProQuest RefWorks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

RefWorks® referans yöneticisi, öğrencilerin ve araştırmacıların daha iyi, daha doğru makaleler üretmesini isteyen kurumlar için mükemmeldir. RefWorks, alıntı, kaynakça ve referans yönetimi için kullanımı kolay bir araç sağlayarak araştırma, işbirliği, veri organizasyonu ve yazma sürecini basitleştirir. RefWorks 24 saat destek sağlar ve kütüphane yöneticilerine kurumsal referans listesi stillerini tanımlama ve kurum genelinde kullanımı analiz etme yetkisi verir.

Web Sitesi: about.proquest.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ProQuest RefWorks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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