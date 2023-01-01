RefWorks® referans yöneticisi, öğrencilerin ve araştırmacıların daha iyi, daha doğru makaleler üretmesini isteyen kurumlar için mükemmeldir. RefWorks, alıntı, kaynakça ve referans yönetimi için kullanımı kolay bir araç sağlayarak araştırma, işbirliği, veri organizasyonu ve yazma sürecini basitleştirir. RefWorks 24 saat destek sağlar ve kütüphane yöneticilerine kurumsal referans listesi stillerini tanımlama ve kurum genelinde kullanımı analiz etme yetkisi verir.

Web Sitesi: about.proquest.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ProQuest RefWorks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.