WebCatalog
Citation Gecko

Citation Gecko

citationgecko.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Citation Gecko çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gecko, araştırmanızla en alakalı makaleleri bulmanıza yardımcı olmak ve araştırma ortamına ilişkin daha kapsamlı bir fikir vermek için burada. İlgilendiğiniz alanı tanımlayan küçük bir 'başlangıç ​​belgeleri' seti ile başlayın. Gecko, atıf ağında bağlantılı makaleleri arayacak ve kaçırmış olabileceğiniz önemli makaleleri hızlı bir şekilde tanımlamanıza olanak tanıyacaktır.

Web Sitesi: citationgecko.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Citation Gecko ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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