WebCatalog
Connected Papers

Connected Papers

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: connectedpapers.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Connected Papers çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Connected Papers, araştırmacıların ve uygulamalı bilim adamlarının kendi çalışma alanlarıyla ilgili akademik makaleleri bulmalarına yardımcı olan görsel bir araçtır.

Web Sitesi: connectedpapers.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Connected Papers ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Citation Gecko

Citation Gecko

citationgecko.com

Wisio

Wisio

wisio.app

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

Inciteful

Inciteful

inciteful.xyz

Writefull X

Writefull X

x.writefull.com

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Drup

Drup

getdrup.com

Explainpaper

Explainpaper

explainpaper.com

eBird

eBird

ebird.org

arXiv Vanity

arXiv Vanity

arxiv-vanity.com

Papers

Papers

papersapp.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası