WebCatalog
Wisio

Wisio

project.wisio.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wisio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay Zeka Tarafından Desteklenen Bilimi Yazın. wisio.app, bilim insanları için yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Yapay zeka önerileri alın, ilgili makaleleri bulun, metninizi çevirin ve daha fazlasını yapın. Bilimsel yazılar için yapay zeka destekli bir platform.

Web Sitesi: wisio.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wisio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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