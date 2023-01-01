Etkili pazarlama Kısaca ile başlar. Pazarlama bütçelerinin 1/3'ü yetersiz bilgilendirmelere ve yanlış yönlendirilmiş işlere harcanıyor. Briefly'nin yapay zeka destekli yazma asistanıyla en iyi sonucu verecek daha iyi özetler yazın.

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