WebCatalog
Briefly

Briefly

trybriefly.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Briefly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Etkili pazarlama Kısaca ile başlar. Pazarlama bütçelerinin 1/3'ü yetersiz bilgilendirmelere ve yanlış yönlendirilmiş işlere harcanıyor. Briefly'nin yapay zeka destekli yazma asistanıyla en iyi sonucu verecek daha iyi özetler yazın.

Web Sitesi: trybriefly.com

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