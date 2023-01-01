WebCatalog
Writerly

Writerly

writerly.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Writerly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Writerly, aşırı güçlü olmayan, güçlü bir yapay zeka üretkenlik yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi kuruluşlarının ve yaratıcılarının 500.000'den fazlasının güvendiği iş sonuçlarını iyileştirmek için üretken yapay zekadan yararlanıyoruz.

Web Sitesi: writerly.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Writerly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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