WebCatalog
Writetone

Writetone

writetone.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Writetone çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her durum farklı bir ifade tonu gerektirir. Resmi bir ton bir iş raporu için uygundur, rahat bir ton ise samimi bir e-posta için daha uygundur. Writetone, yazınız için doğru tonu seçmenize yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır

Web Sitesi: writetone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Writetone ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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