Her durum farklı bir ifade tonu gerektirir. Resmi bir ton bir iş raporu için uygundur, rahat bir ton ise samimi bir e-posta için daha uygundur. Writetone, yazınız için doğru tonu seçmenize yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır

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