WebCatalog
Citation Machine

Citation Machine

citationmachine.net

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Citation Machine çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Citation Machine® öğrencilerin ve profesyonellerin kullandıkları bilgilere uygun şekilde itibar etmelerine yardımcı olur. APA, MLA, Chicago, Turabian ve Harvard'daki kaynaklardan ücretsiz olarak alıntı yapın.

Web Sitesi: citationmachine.net

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