WebCatalog
Spike LEGO Education

Spike LEGO Education

spike.legoeducation.com

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LEGO® Education SPIKE™ Uygulamasıyla her öğrenciyi eğlenceli STEAM öğrenimine dahil edin. LEGO® Education SPIKE™ Portföyüyle kullanılmak üzere tasarlanan SPIKE Uygulaması öğretmenlerin ilgi çekici, uygulamalı STEAM öğrenimini kolaylaştırmasına yardımcı olan güçlü ve kapsayıcı bir araçtır. LEGO® Education SPIKE™ Essential ve LEGO® Education SPIKE™ Prime, tüm öğrenme seviyelerindeki öğrencileri, basit keşiflerden, inşa etme ve kodlama yoluyla giderek daha karmaşık hale gelen gerçek dünyadaki zorluklarla baş etmeye geçmeye teşvik eder.

Web Sitesi: spike.legoeducation.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spike LEGO Education ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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