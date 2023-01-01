Spike LEGO Education

LEGO® Education SPIKE™ Uygulamasıyla her öğrenciyi eğlenceli STEAM öğrenimine dahil edin. LEGO® Education SPIKE™ Portföyüyle kullanılmak üzere tasarlanan SPIKE Uygulaması öğretmenlerin ilgi çekici, uygulamalı STEAM öğrenimini kolaylaştırmasına yardımcı olan güçlü ve kapsayıcı bir araçtır. LEGO® Education SPIKE™ Essential ve LEGO® Education SPIKE™ Prime, tüm öğrenme seviyelerindeki öğrencileri, basit keşiflerden, inşa etme ve kodlama yoluyla giderek daha karmaşık hale gelen gerçek dünyadaki zorluklarla baş etmeye geçmeye teşvik eder.

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