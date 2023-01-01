WebCatalog
Sciwheel

Sciwheel

sciwheel.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sciwheel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir referans yöneticisinin ötesinde. Bilimsel araştırmaları keşfetmenin, okumanın, açıklama eklemenin, yazmanın ve paylaşmanın kolay ve sezgisel bir yolu

Web Sitesi: sciwheel.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sciwheel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Papers

Papers

app.readcube.com

Petal Cite

Petal Cite

cite.petal.org

genei

genei

beta.genei.io

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

BibSonomy

BibSonomy

bibsonomy.org

ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks

refworks.proquest.com

Semantic Scholar

Semantic Scholar

semanticscholar.org

ThunderDrive

ThunderDrive

app.thunderdrive.io

I, Librarian

I, Librarian

i-librarian.net

HackMD

HackMD

hackmd.io

Mathcha Editor

Mathcha Editor

mathcha.io

Citasion

Citasion

citasion.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası