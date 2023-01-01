Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Semantic Scholar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Semantic Scholar, Akademisyenlerin ilgili araştırmayı keşfetmesine yardımcı olmak amacıyla bilimsel literatürün anlambilimini anlamak için çığır açan yapay zeka ve mühendislikten yararlanıyor.

Web Sitesi: semanticscholar.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Semantic Scholar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.