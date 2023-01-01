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Semantic Scholar

Semantic Scholar

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Web Sitesi: semanticscholar.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Semantic Scholar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Semantic Scholar, Akademisyenlerin ilgili araştırmayı keşfetmesine yardımcı olmak amacıyla bilimsel literatürün anlambilimini anlamak için çığır açan yapay zeka ve mühendislikten yararlanıyor.

Web Sitesi: semanticscholar.org

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