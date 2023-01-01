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scite, araştırmacıların Akıllı Alıntılar aracılığıyla bilimsel makaleleri daha iyi keşfetmesine ve anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. Akıllı Alıntılar, alıntının bağlamını ve alıntı yapılan iddiayı destekleyici mi yoksa karşıt kanıtlar mı sağladığını açıklayan bir sınıflandırma sağlayarak kullanıcıların bir bilimsel makaleye nasıl alıntı yapıldığını görmelerine olanak tanır. 800 milyondan fazla Akıllı Alıntıda arama yapın.

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