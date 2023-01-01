Examine
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: examine.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Examine ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Sciencenorway
sciencenorway.no
Semantic Scholar
semanticscholar.org
Science
science.org
ScienceDirect
sciencedirect.com
Sciwheel
sciwheel.com
BibSonomy
bibsonomy.org
Psychology Today
psychologytoday.com
R Discovery
discovery.researcher.life
Twig
twig.so
Manuscripts
manuscripts.io
FlexiSpot
flexispot.com
Writefull X
x.writefull.com