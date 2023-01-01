WebCatalog
Iris.ai

Iris.ai

the.iris.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Araştırmanız için Güçlü Araçlar. Bilimsel metinlerin anlaşılması için dünya lideri bir yapay zeka motoru geliştirdik. Literatür incelemeleri, veri çıkarma, piyasaya arz sonrası gözetim veya kağıt veya patent gibi binlerce belgeyi içeren diğer görevlere uygulanan bu motor, hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır.

Web Sitesi: iris.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Iris.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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