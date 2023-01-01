WebCatalog
Paperpile

Paperpile

paperpile.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Araştırmanıza bir adım önde başlayın ve sonunda masanızdaki kağıt kaosunu yenin. Paperpile ile tüm araştırma PDF'lerinizi tek bir yerde toplayabilirsiniz; güzel ve düzenli. Paperpile, makalelerinizi toplamayı, yönetmeyi, okumayı ve açıklama eklemeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

Web Sitesi: paperpile.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paperpile ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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