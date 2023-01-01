Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Xodo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Xodo ile PDF'leri masaüstü, mobil ve web üzerinde düzenleyebilir, açıklama ekleyebilir, imzalayabilir ve paylaşabilirsiniz. Xodo, PDF'lerle çalışmayı hızlı ve kolay hale getirir, böylece işlerinizi halledebilirsiniz.

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