Xojo Documentation

Masaüstü, Web ve Mobil cihazlar için uygulamalar oluşturmayı hızlı ve kolay hale getiren platformlar arası geliştirme aracı Xojo'nun belgeleri.

Web Sitesi: xojo.com

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