FACEIO

FACEIO

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Web Sitesi: faceio.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde FACEIO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cross Browser, Secure & Easy to implement, Passwordless Authentication SDKs powered by Face Recognition for Web Sites & Apps

Web Sitesi: faceio.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, FACEIO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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