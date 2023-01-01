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MDN Web Docs

MDN Web Docs

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MDN Web Dokümanları sitesi, hem Web siteleri hem de aşamalı web uygulamaları için HTML, CSS ve API'ler dahil olmak üzere Açık Web teknolojileri hakkında bilgi sağlar.

Web Sitesi: mozilla.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, MDN Web Docs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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