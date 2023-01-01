TailwindCSS Docs

HTML'nizden hiç ayrılmadan hızla modern web siteleri oluşturun. Doğrudan işaretlemenizde herhangi bir tasarım oluşturmak için oluşturulabilen flex, pt-4, text-center ve rotary-90 gibi sınıflarla dolu, yardımcı program öncelikli bir CSS çerçevesi.

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