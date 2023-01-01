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TailwindCSS Docs

TailwindCSS Docs

tailwindcss.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TailwindCSS Docs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HTML'nizden hiç ayrılmadan hızla modern web siteleri oluşturun. Doğrudan işaretlemenizde herhangi bir tasarım oluşturmak için oluşturulabilen flex, pt-4, text-center ve rotary-90 gibi sınıflarla dolu, yardımcı program öncelikli bir CSS çerçevesi.

Web Sitesi: tailwindcss.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TailwindCSS Docs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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