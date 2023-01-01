Angular, verimli ve gelişmiş tek sayfalı uygulamalar oluşturmaya yönelik bir uygulama tasarım çerçevesi ve geliştirme platformudur. Bu Angular dokümanları, ilk uygulamanızdan şirketler için karmaşık tek sayfalı uygulamaları optimize etmeye kadar Angular çerçevesini ve geliştirme platformunu öğrenmenize ve kullanmanıza yardımcı olur. Eğitimler ve kılavuzlar, projelerinizi hızlandırmak için indirilebilir örnekler içerir.

Web Sitesi: angular.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Angular Docs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.