WebCatalog
Angular Docs

Angular Docs

angular.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Angular Docs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Angular, verimli ve gelişmiş tek sayfalı uygulamalar oluşturmaya yönelik bir uygulama tasarım çerçevesi ve geliştirme platformudur. Bu Angular dokümanları, ilk uygulamanızdan şirketler için karmaşık tek sayfalı uygulamaları optimize etmeye kadar Angular çerçevesini ve geliştirme platformunu öğrenmenize ve kullanmanıza yardımcı olur. Eğitimler ve kılavuzlar, projelerinizi hızlandırmak için indirilebilir örnekler içerir.

Web Sitesi: angular.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Angular Docs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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