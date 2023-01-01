NS1, dünyanın en kritik internet ve kurumsal uygulamalarının sunumunu optimize eder. Yalnızca NS1'in platformu, gerçek zamanlı verilerle hareket eden ve karmaşık ortamlarda daha da güçlenerek DNS, DHCP ve IP Adresi Yönetimini (IPAM) akıllı, verimli ve otomatik bir sisteme dönüştüren, API öncelikli modern bir mimari üzerine kurulmuştur. NS1'in teknolojisi, Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora ve The Guardian dahil olmak üzere en büyük küresel kuruluşlar için BT verimliliği ve uygulama performansı, güvenilirlik ve güvenlik konularında çarpıcı kazanımlar sağlıyor.

Web Sitesi: ns1.com

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