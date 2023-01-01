İnternet çağına uygun bir dosya gezgini ve çalışma alanı. Sürücüleriniz, bulutlarınız, notlarınız, ekran görüntüleriniz, bağlantılarınız ve dosyalarınız otomatik olarak tek bir akıllı evde toplanır. Dünyanın ilk yapay zekaya dayalı evrensel depolaması.

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