WebCatalog
Matterport

Matterport

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Web Sitesi: matterport.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Matterport çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

3D kameralarımız ve sanal tur yazılım platformumuz, binanızı dijitalleştirmenize, otomatik olarak 3D turlar, 4K baskı kalitesinde fotoğraflar, şematik kat planları, OBJ dosyaları, nokta bulutları, videolar ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: matterport.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Matterport ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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