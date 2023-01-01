WebCatalog
Tailkits

Tailkits

tailkits.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tailkits çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En İyi Tailwind CSS Şablonları, Bileşenleri ve daha fazlası. Modern web sitelerini daha hızlı oluşturmak için ücretsiz ve premium Tailwind CSS şablonları, kullanıcı arayüzü kitleri ve bileşenler.

Web Sitesi: tailkits.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tailkits ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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