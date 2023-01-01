WebCatalog
Cometchat

Cometchat

cometchat.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cometchat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm uygulamalarınız ve web siteleriniz için hızlı bir şekilde gerçek zamanlı sohbet özellikleri ve etkileşim oluşturmanıza ve oluşturmanıza yardımcı olacak Sohbet Widget'ları, Sohbet SDK'ları, Kullanıcı Arayüzü Kitleri ve Bileşenleri. Şimdi bizimle iletişime geçin!

Web Sitesi: cometchat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cometchat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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