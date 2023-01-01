WebCatalog
MUI Docs

MUI Docs

mui.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MUI Docs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her zaman istediğin React UI kütüphanesi. MUI, temel ve gelişmiş bileşenlerden oluşan sağlam, özelleştirilebilir ve erişilebilir bir kitaplık sağlayarak kendi tasarım sisteminizi oluşturmanıza ve React uygulamalarını daha hızlı geliştirmenize olanak tanır.

Web Sitesi: mui.com

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