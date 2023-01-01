WebCatalog
Appsmith

Appsmith

appsmith.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Appsmith çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Verilerle uğraşmayı, mükemmel React kütüphanesini aramayı ve her şeyi sıfırdan kodlamayı bırakın. Appsmith ile dahili araçları 10 kat daha hızlı oluşturun.

Web Sitesi: appsmith.com

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