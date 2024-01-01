Edge Impulse, tüm kuruluşların daha akıllı uç ürünler oluşturmasına olanak tanıyan en son makine öğrenimi araçlarını sunar. Teknolojimiz, geliştiricilere daha fazla yapay zeka ürününü pazara daha hızlı sunma gücü veriyor ve kurumsal ekiplerin sektöre özel çözümleri yıllar yerine haftalar içinde hızla geliştirmelerine yardımcı oluyor. Edge Impulse, değerli veri kümeleri oluşturmayı ve akış verileriyle gelişmiş yapay zeka geliştirmeyi kolaylaştırmak için güçlü otomasyon ve düşük kod yetenekleri sağlar. 75.000'den fazla geliştirici ve en iyi silikon satıcılarıyla olan ortaklıklarıyla Edge Impulse, en büyük donanım ekosisteminde güvenle doğrulama ve dağıtım için kusursuz bir entegrasyon deneyimi sunar.

Web Sitesi: edgeimpulse.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Edge Impulse ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.