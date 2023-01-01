WebCatalog
Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dataloop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.

Web Sitesi: dataloop.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dataloop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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