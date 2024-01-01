Alternatifler - Dataloop
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Appen
appen.com
Appen ile Üretken Yapay Zekanın kilidini açın. Sektör lideri ürünlerimiz, uzmanlık derinliğimiz ve AI Eğitim Uzmanlarından oluşan eşsiz küresel ekibimizle olağanüstü müşteri deneyimlerine güç katın. En yenilikçi şirketlerin birinci sınıf yapay zeka girişimlerini yürütmesine olanak tanıyan güvenilir...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Microsoft Fabric
microsoft.com
Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Yıldırım hızında - Ekiplerin baş ağrısı yaşamadan yapay zeka oluşturmasına yönelik platform.
Riku.AI
riku.ai
A.I. ile denemeler yapın. Bir oyun alanı, birden fazla sağlayıcı. Riku, yapay zekanızın kasasıdır. kreasyonların kaydedileceği, dağıtılacağı ve en son teknolojinin deneneceği bir yer. Riku, NLP teknolojisiyle özel modeller oluşturmak için tek durak çözümdür.
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Surge AI
surgehq.ai
Yapay zekayı İnsan Dilinin Zenginliği konusunda eğitin. Surge AI'nin küresel veri etiketleme iş gücünü ve platformunu kullanarak güçlü NLP veri kümeleri oluşturun.
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
OpenAI
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
mindsdb
mindsdb.com
Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın
neptune.ai
neptune.ai
Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içind...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Akkio
akkio.com
Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.