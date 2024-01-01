Hopsworks, toplu ve gerçek zamanlı veriler için en yüksek performanslı Özellik Mağazasına sahip, işbirliğine dayalı bir makine öğrenimi platformudur. Mevcut işlem hatları için kusursuz entegrasyon sağlayan ve modellerin üretime daha hızlı getirilmesine yardımcı olan, sektörün en gelişmiş ve modüler özellik deposu etrafında oluşturulmuştur. Ne ve neden? Özellik deposu, makine öğrenimi modelleri oluştururken ve dağıtırken özellikleri yönetmeye yönelik bir platformdur. Hopsworks gibi bir Özellik Mağazası, daha hızlı yineleme ve modellerin üretime daha hızlı dağıtılması için kullanılır. Gerçek zamanlı makine öğrenimi kullanım durumlarını daha kolay ölçeklendirmek ve taşımak, ayrıca veri ve yapay zeka ekiplerinin üretkenliğini artırmak açısından faydalıdır. Entegrasyon Açık ve modüler bir platform olan Hopsworks, Veri Bilimi ekosistemindeki tüm önemli araçlarla entegre olur ve yönetilen bir çözüm olarak tüm bulut platformlarına dağıtılabilir. Hopsworks Python merkezli bir platformdur, mevcut python kodunuz ve işlem hattınız Hopsworks ile sorunsuz bir şekilde kullanılabilir ve kurumsal çözümümüz üzerinde kendi kütüphanelerinizi veya dilediğiniz herhangi bir çerçeveyi kurabilir ve yerel bir jupyter ortamında çalışabilirsiniz.

Web Sitesi: hopsworks.ai

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