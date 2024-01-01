Comet

Comet

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Web Sitesi: comet.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Comet, yapay zeka uygulayıcılarının ve ekiplerinin, makine öğrenimi modeli yaşam döngüsünü düzene sokup bağlayarak gerçek dünya uygulamaları için güvenilir makine öğrenimi modelleri oluşturmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir meta makine öğrenimi platformudur. Kullanıcılar Comet'ten yararlanarak modellerini izlemek, karşılaştırmak, açıklamak ve çoğaltmak için makine öğrenimi deney takibini kullanabilir. Binlerce kullanıcı ve çok sayıda Fortune 100 şirketi tarafından desteklenen Comet, ekipler arasında üretkenliği, işbirliğini ve görünürlüğü artırırken daha iyi, daha doğru yapay zeka modelleri oluşturmak için öngörüler ve veriler sağlar.
Kategoriler:
Business
MLOps Platforms

Web Sitesi: comet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Comet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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DigitSquare

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perpend.in

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