Comet, yapay zeka uygulayıcılarının ve ekiplerinin, makine öğrenimi modeli yaşam döngüsünü düzene sokup bağlayarak gerçek dünya uygulamaları için güvenilir makine öğrenimi modelleri oluşturmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir meta makine öğrenimi platformudur. Kullanıcılar Comet'ten yararlanarak modellerini izlemek, karşılaştırmak, açıklamak ve çoğaltmak için makine öğrenimi deney takibini kullanabilir. Binlerce kullanıcı ve çok sayıda Fortune 100 şirketi tarafından desteklenen Comet, ekipler arasında üretkenliği, işbirliğini ve görünürlüğü artırırken daha iyi, daha doğru yapay zeka modelleri oluşturmak için öngörüler ve veriler sağlar.

Web Sitesi: comet.com

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