Picsellia, görüntüler için optimize edilmiş eksiksiz bir yapay zeka geliştirme yığını sağlar: üretimde bir Bilgisayarlı görüntü modelini devreye almak için gereken her adımı kapsar. Kullanıcılar yapay zeka modellerini doğrudan platform üzerinde yapılandırabilir, çalıştırabilir ve geliştirebilir. Picsellia'nın Temel Özellikleri: * Veri Yönetimi: Verilerinizi tek bir yerde saklayın, arayın, filtreleyin ve açıklamalar ekleyin. Picsellia'nın merkezi ve sezgisel etiketleme arayüzü, ekiplerinizin aynı anda açıklama eklemesine olanak tanır. * Deney Takibi: Deneylerinizi takip edip karşılaştırın ve en iyi performans gösteren modelinizi bulun. Bu işlem tamamlandıktan sonra Picsellia, model performansınızı optimize etmek için en iyi hiperparametre kombinasyonunu bulmanıza yardımcı olacaktır. * İşlemler: Veri Arttırma gibi görevleri doğrudan platformda gerçekleştirin. Süreçlerinizi otomatikleştirin ve istediğiniz zamanda, istediğiniz verilerde başlatın. * Model Dağıtımı: Modellerinizi, sunucu olsun veya olmasın, yalnızca bir dakika içinde üretimde devreye alın. Ölçeklenebilir ve sunucusuz bir API uç noktasına sahip olacaksınız! * Model İzleme: Model performansınızı gerçek zamanlı olarak izleyin. Müşterileriniz bunları yaşamadan önce potansiyel arıza durumlarını tanımlayın ve düzeltin. Uyarıları ayarlayın. * Otomatik İşlem Hatları: CV yaşam döngünüzü bir iş akışına dönüştürün. Eğitim verilerinizi iyileştirmek ve modellerinizin verimliliğini artırmak için tahminlerinizi doğrudan görselleştirin ve inceleyin. Picsellia olabildiğince genişletilebilir olacak şekilde tasarlandı, açık bir ortam sağladığımız için müşterilerimiz ürünlerimize bağlı kalmıyor. İşbirliğini destekler, başarısızlık oranlarını azaltır ve işletmenizle birlikte ölçeklenir.

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