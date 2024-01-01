Model Share

Model Share

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Web Sitesi: modelshare.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Model Share çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Model Share AI MLOps platformu, makine öğrenimi inovasyonu için dinamik bir merkezdir. Veri bilimi ve makine öğrenimi mühendislerinin makine öğrenimi projelerini baştan sona kolayca yönetmelerine olanak tanır. Zengin makine öğrenimi analitiği ve raporlama araçlarıyla modelleri iyileştirebilir, ilerlemeyi takip edebilir ve modelleri anında dağıtabilirsiniz. Model Share AI'da aynı zamanda dünyadaki en büyük yeniden kullanılabilir makine öğrenimi modelleri veritabanını da oluşturuyoruz; kullanıcılar veri bilimi portföyleri oluşturabilir, tekrarlanabilir modeller ve yeniden kullanılabilir kodlar oluşturup paylaşabilir.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platforms

Web Sitesi: modelshare.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Model Share ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Modelbit

modelbit.com

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