Verta

Verta

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Web Sitesi: verta.ai

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Verta, kurumsal veri bilimi ve makine öğrenimi (ML) ekiplerinin makine öğrenimi modellerini hızla geliştirmesine ve dağıtmasına yardımcı olmak için yazılım altyapısı oluşturan Palo Alto merkezli bir girişimdir. Verta platformu, şu anda Fortune 500 şirketlerinde kullanılan ilk açık kaynaklı model yönetim sistemi olan ModelDB üzerine MIT CSAIL'de yapılan öncü araştırmalara dayanmaktadır. Verta'nın teknolojisi, ModelDB'yi model eğitimi, devreye alma ve yönetişim de dahil olmak üzere tüm modelleme yaşam döngüsünü destekleyecek şekilde genişletir.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platforms

Web Sitesi: verta.ai

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Aporia

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