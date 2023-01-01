WebCatalog
neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde neptune.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içinde veya özel bir bulutta dağıtın. Herhangi bir MLOps yığınıyla entegrasyon

Web Sitesi: neptune.ai

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