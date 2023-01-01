Microsoft Fabric

Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.

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