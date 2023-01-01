WebCatalog
Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

app.fabric.microsoft.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Fabric çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.

Web Sitesi: microsoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Fabric ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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