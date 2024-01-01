Zensors

Zensors

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Web Sitesi: zensors.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zensors çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Görev açısından kritik kararlar için temel yapay zeka. Alanları anlamak, hizmet süreçlerini izlemek, doğru tahminlerde bulunmak ve verimliliği garanti etmek için tek yapay zeka modeli. Zensörler binanızdaki her kamerayı yapay zeka destekli bir süper sensöre dönüştürecek. Yapay zeka platformu bunu mevcut kameralarınıza bağlanarak yapar ve kapasite yönetimi, personel alımı, temizlik, müşteri deneyimi ve iş varlığı takibi etrafındaki birden fazla iş akışını izlemek için bir alanı izleyebilir. Yapay zeka, tesis yönetimini veya iş süreçlerini kolaylaştırmak için etkinlik modellerini öğrenir ve gerçek zamanlı anormallik uyarıları, tahminler ve zengin veri analitiği sağlar.

Web Sitesi: zensors.com

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