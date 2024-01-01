Görev açısından kritik kararlar için temel yapay zeka. Alanları anlamak, hizmet süreçlerini izlemek, doğru tahminlerde bulunmak ve verimliliği garanti etmek için tek yapay zeka modeli. Zensörler binanızdaki her kamerayı yapay zeka destekli bir süper sensöre dönüştürecek. Yapay zeka platformu bunu mevcut kameralarınıza bağlanarak yapar ve kapasite yönetimi, personel alımı, temizlik, müşteri deneyimi ve iş varlığı takibi etrafındaki birden fazla iş akışını izlemek için bir alanı izleyebilir. Yapay zeka, tesis yönetimini veya iş süreçlerini kolaylaştırmak için etkinlik modellerini öğrenir ve gerçek zamanlı anormallik uyarıları, tahminler ve zengin veri analitiği sağlar.

Web Sitesi: zensors.com

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