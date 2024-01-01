WebCatalog

CorralData

CorralData

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Web Sitesi: corraldata.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CorralData çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Corral Data olarak kuruluşların verileri kullanma biçimini dönüştürme misyonundayız. Kuruluşların şirket verilerine bağlanmak, bunları analiz etmek ve bunlar üzerinde işbirliği yapmak için yapay zekayı zahmetsizce kullanmalarına olanak sağlıyoruz. CorralData nedir? CorralData, birden fazla kaynaktaki verileri merkezileştirmeyi ve analiz etmeyi radikal bir şekilde basitleştiren, tam hizmet veren, yapay zeka destekli bir analiz platformudur. CorralData ile verilerinizle sade bir İngilizce konuşabilir veya yalnızca verilerinizi bağlayarak çarpıcı raporlar oluşturabilirsiniz. Kodlama, SQL veya mühendislik kaynağı gerekmez. CorralData şu şekilde çalışır: 500'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyonumuzu kullanarak tüm veri kaynaklarınızı kolayca bağlayın. Şirketiniz ve verilerinizle ilgili önceden oluşturulmuş raporlamada çarpıcı görselleştirmeler görmeye başlayın. Ek bilgilerin hayata geçtiğini görmek ve bunları mevcut raporlarınıza eklemek için verilerinizle sade İngilizce konuşmak için yapay zekamızı kullanın. Daha derine inmek ve ek bilgiler talep etmek için isteğe bağlı insan verileri ekibimizden yararlanın. CorralData platformu, basit, aylık bir abonelikle sonuçları yönlendirmek için verileri kullanmaya başlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi içerir: çarpıcı veri görselleştirme araçları, yerleşik sohbet, özel raporlama ve insan uzmanlara erişim. Bir demo planlayın veya 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatın ve yapay zeka destekli veri analizinin ne kadar basit ve güçlü olabileceğini görün.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: corraldata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CorralData ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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