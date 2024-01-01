Corral Data olarak kuruluşların verileri kullanma biçimini dönüştürme misyonundayız. Kuruluşların şirket verilerine bağlanmak, bunları analiz etmek ve bunlar üzerinde işbirliği yapmak için yapay zekayı zahmetsizce kullanmalarına olanak sağlıyoruz. CorralData nedir? CorralData, birden fazla kaynaktaki verileri merkezileştirmeyi ve analiz etmeyi radikal bir şekilde basitleştiren, tam hizmet veren, yapay zeka destekli bir analiz platformudur. CorralData ile verilerinizle sade bir İngilizce konuşabilir veya yalnızca verilerinizi bağlayarak çarpıcı raporlar oluşturabilirsiniz. Kodlama, SQL veya mühendislik kaynağı gerekmez. CorralData şu şekilde çalışır: 500'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyonumuzu kullanarak tüm veri kaynaklarınızı kolayca bağlayın. Şirketiniz ve verilerinizle ilgili önceden oluşturulmuş raporlamada çarpıcı görselleştirmeler görmeye başlayın. Ek bilgilerin hayata geçtiğini görmek ve bunları mevcut raporlarınıza eklemek için verilerinizle sade İngilizce konuşmak için yapay zekamızı kullanın. Daha derine inmek ve ek bilgiler talep etmek için isteğe bağlı insan verileri ekibimizden yararlanın. CorralData platformu, basit, aylık bir abonelikle sonuçları yönlendirmek için verileri kullanmaya başlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi içerir: çarpıcı veri görselleştirme araçları, yerleşik sohbet, özel raporlama ve insan uzmanlara erişim. Bir demo planlayın veya 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatın ve yapay zeka destekli veri analizinin ne kadar basit ve güçlü olabileceğini görün.

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