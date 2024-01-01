Verfacto
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.
Web Sitesi: verfacto.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Verfacto çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Verfacto, e-Ticaret için insan dilinde konuşan pazarlama analitiğidir. Pazarlamanızın tam resmini görün ve onu nasıl geliştirebileceğinize dair günlük bilgiler edinin. Sıkıcı grafikleri ve işe yaramaz verileri unutun, işinize odaklanın.
Web Sitesi: verfacto.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Verfacto ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.