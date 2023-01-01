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QualityX

QualityX

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: qualityx.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde QualityX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

QualityX aiTest automates software testing and QA using AI. Ask questions in plain English and aiTest generates test cases, automation code, and runs automated tests. Built for testers by testers.

Web Sitesi: qualityx.io

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