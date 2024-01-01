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UserQ - Tester

UserQ - Tester

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Web Sitesi: userq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde UserQ - Tester çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UserQ, yerel test uzmanlarından oluşan bir panel kullanan Arapça ve İngilizce test seçenekleriyle, MENA araştırmacıları ve test uzmanlarına hitap eden ilk tamamen uzaktan kullanıcı araştırma çözümüdür. UX araştırmalarını MENA bölgesindeki her marka, yönetici ve araştırmacı için erişilebilir hale getirme misyonundayız. UserQ panelimizi kullanarak, MENA bölgesindeki 100 milletten ve farklı demografik özelliklerden +10.000 kullanıcıya anında erişebilirsiniz. Hedef kitlenizle eşleşen çok çeşitli kaliteli test uzmanlarından birini işe alabilirsiniz. Uzaktan test araçlarımız, hedef kullanıcılarınızdan her türlü geri bildirimi birkaç saat içinde almanız için en popüler çözümleri içerir. UserQ, kart sıralamalarını, ağaç testlerini, tercih testlerini, prototip testlerini ve çok daha fazlasını kolayca oluşturmanıza olanak sağlar. Tüm test araçlarımız İngilizce veya Arapça olarak oluşturulabilir ve yayınlanabilir, böylece arapça araştırmaları arap nüfusuna odaklanan her yerel marka için erişilebilir hale getirir. Arapça dili seçildiğinde, test uzmanları çalışmanın içeriğinin tam olarak net olmasını sağlamak için tamamen yansıtılmış bir arayüz deneyimleyeceklerdir. UserQ ile kısıtlayıcı aylık veya yıllık ücretlere elveda diyorsunuz. Uxers olarak, doğrusal olmayan, yinelemeli tasarım yolculuklarımızda bizi takip eden bir araştırma aracına güvenebilmenin önemini anlıyoruz. Esnek kredi modelimiz, yalnızca kullandığınız kadar ödeme yapacağınız anlamına gelir. Kredilerimiz hiçbir zaman sona ermez.

Kategoriler:

Software Development
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: userq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UserQ - Tester ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Tobii UX Explore

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