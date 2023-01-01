Waldo, test otomasyonunu verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sıfırdan oluşturulmuş, hiçbir komut dosyası içermeyen tek kodsuz test çözümüdür.

Web Sitesi: waldo.com

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