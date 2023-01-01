WebCatalog
NEOGOV

NEOGOV

secure.neogov.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NEOGOV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Devlet İçin Sıfırdan Oluşturulan Çözümler. Halka hizmet eden insanlara hizmet etmek için inşa edildi. NEOGOV'un İK paketi, merkezi bir platformda süreçleri kolaylaştırmak için kamu sektörü İK'sını güçlendirir.

Web Sitesi: secure.neogov.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NEOGOV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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